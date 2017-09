39-jarige Sandra N. die man doodstak in Bossche Wilgenstraat veroordeeld tot 8 jaar cel

De Wilgenstraat in Den Bosch is met schermen afgezet. Foto: Hans van Hamersveld

DEN BOSCH - De 39-jarige Sandra N., de vrouw die vorig jaar haar man doodstak in de Bossche Wilgenstraat, krijgt een celstraf van acht jaar. Dat is de uitspraak van de rechter vrijdagmorgen. Van die acht jaar gaat nog wel één jaar voorarrest af.

Het incident vond plaats op juni 2016. De avond voorafgaand aan het delict hadden N. en haar man ruzie gehad. Ze werd wakker, liep naar beneden en pakte vervolgens een mes. Haar man lag boven te slapen. "Ik liep weer naar boven, tikte mijn man tegen zijn schouder en stak hem vervolgens in zijn hals", verklaarde N. tegenover de rechter.



Zelf werd ze die nacht zwaargewond gevonden in hun huis. Ze zou hebben geprobeerd zichzelf van het leven te beroven na de moord.



Sandra N. verdedigde zich door te stellen dat ze lijdt aan een persoonlijke stoornis. Ze stelde ook dat ze zich nog nauwelijks meer iets van het voorval kon herinneren. Maar volgens de rechtbank valt uit psychologisch onderzoek niet op te maken dat de vrouw enige stoornissen heeft.



Straf lager dan eis

De uitspraak ligt iets lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, die wilde 10 jaar cel voor doodslag. De iets lagere straf is opgelegd omdat vanwege 'de lange periode van angst, vernedering en wanhoop bij de verdachte die aan het delict vooraf gingen', zo verklaart de rechtbank. Ook het feit dat ze lange tijd haar kinderen niet kan zien en haar zware eigen verwondingen na het misdrijf hebben bijgedragen aan een iets lagere straf.