Tilburger springt door raam naar binnen en bedreigt nieuwe liefde van zijn ex

TILBURG - Een 27-jarigeTilburger is donderdagnacht in de Sneekstraat in woonplaats bij zijn ex-vriendin door het raam naar binnen gesprongen. De man bedreigde vervolgens met een stuk gereedschap zijn ex en haar nieuwe liefde. Op straat had de man ook de geparkeerde bestelbus van zijn rivaal met verf overgoten.

De Tilburger raakte gewond bij zijn actie. Hij is de door de politie aangehouden voor bedreiging, vernieling en huisvredebreuk.

Glasgerinkel en gegil

Buurtbewoners hoorden het glasgerinkel en gegil vanuit het huis en waarschuwden de politie. Toen de politie in de straat aankwam troffen ze de bebloede man aan. Het was de vrouw gelukt om haar agressieve ex het huis uit te werken.



De vrouw en haar nieuwe vriend deden aangifte. In het huis waren ook twee minderjarige kinderen aanwezig. Voor deze kinderen wordt een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis.