Brabantse gedeputeerde Swinkels klimt op de bok bij Philharmonie Zuidnederland

EINDHOVEN - Toen ik jaren geleden een keer met mijn radiomicrofoon bij een dirigent op de bok klom - het was tijdens een repetie van het Brabants Orkest als ik me het goed herinner - werd me snel duidelijk gemaakt dat dát niet de bedoeling was. De dirigent staat alléén op zijn eigen kleine podium. Bij de Philharmonie Zuidnederland lijkt dat de komende jaren toch een beetje te veranderen: naast de dirigent zweeft daar dan af en toe de geest van de Brabantse provinciebestuurder Henri Swinkels.

Swinkels geeft het orkest (met een begroting van bijna 12 miljoen euro) de komende jaren een half miljoen euro mínder subsidie dan de Philharmonie de afgelopen jaren kreeg. Dat geld gaat niet terug in de portemonnee van de provincie maar wordt apart gezet voor klassieke muziek. Er komt dus een nieuw cultureel potje bij. Het geld is beschikbaar voor, zo schrijft Swinkels in antwoord op vragen van het Brabants CDA, "vernieuwende manieren om symfonische muziek in Babant te brengen".



Verontwaardiging

Swinkels oogstte bij de Philharmonie veel verontwaardiging met zijn besluit. Hoe er in de provinciale politiek over wordt gedacht, blijkt volgende week vrijdag; dan gaan Provinciale Staten op het provinciehuis in gesprek. De constructie roept in ieder geval boeiende vragen op. Bijvoorbeeld: kan de Philharmonie zelf een beroep doen op het geld? Het orkest is al lang niet meer een orkest dat louter traditionele, klassieke concerten brengt.





Op die vraag hoor je op het provinciehuis nog geen duidelijk 'ja' of 'nee'. Voor de verdeling van het geld moet de provincie een rijtje spelregels schrijven en zo ver is Den Bosch nog niet. Toch is één ding wel heel duidelijk. Vernieuwing van de symfonische muziek is lastig zónder symfonisch orkest en daarvan hebben we er in Zuid-Nederland maar één: de Philharmonie Zuidnederland, alweer zo'n vijf jaar het fusieorkest van het Brabants Orkest én het Limburgs Symfonie Orkest.'Samenwerking daar draait het om,' zegt de Bossche dirigent Marc Versteeg, die zijn hele leven al in de Brabantse muziekwereld meedraait. Hem lijkt het een goed idee als Brabantse muziekinstelingen plannen voor samenwerking met de Philharmonie maken en daarvoor dan geld uit het nieuwe provinciale potje vragen.Als voorbeeld noemt hij Opera Zuid waar hij zelf tot voor kort werkte. Opera Zuid is weliswaar in Maastricht gevestigd maar rekent ook Brabant tot het werkgebied. Wat Versteeg betreft, zou Opera Zuid een hedendaagse opera kunnen laten schrijven om die samen met de Philharmonie op de planken te zetten.Voorzitter Jan Houben van het Brabantkoor lijkt er ongeveer hetzelfde over te denken. Het Brabantkoor is een groot amateurkoor met veel goede en hardwerkende zangers. Het koor heeft de ambitie om met grote orkesten samen te werken maar in de afgelopen jaren was de relatie met de Philharmonie niet altijd even goed. De laatste maanden zijn het orkest en het koor weer in gesprek over nieuwe plannen. Houben houdt het nieuwe provinciale potje strak in het oog. "Wij zullen ons zeker melden."In beide voorbeelden komt geld uit de nieuwe provinciale pot (deels) weer bij de Philharmonie terecht. Het geeft Brabantse organisaties als het ware de kans het orkest te betalen om mee te doen in nieuwe gezamenlijke projecten. Het is wat de provincie betreft geen bezuiniging. Er gaat even veel geld naar klassieke muziek maar de provincie probeert de Philharmonie te verleiden tot andere artistieke keuzes. Het is (soms) de gedeputeerde op de bok!