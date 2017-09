Verdachte van moordplan op officier van justitie vrijgelaten

DEN HAAG - De 44-jarige man uit Sliedrecht die maandag was opgepakt omdat hij van Klaas Otto opdracht zou hebben gekregen om officier van justitie Greetje Bos iets aan te doen, is vrijdag weer vrijgelaten. Het onderzoek heeft geen bevestiging opgeleverd van de verdenkingen tegen hem, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, zou een aanslag willen laten plegen op de officier van justitie in zijn strafzaak. Otto, die zelf in voorarrest zit in de gevangenis in Middelburg, zou de man uit Sliedrecht daartoe opdracht hebben gegeven.

Drijfzand

"De man uit Sliedrecht kwam naar voren in een onderzoek naar zeer serieuze informatie dat een officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant iets zou worden aangedaan", schrijft het Landelijk Parket van het OM in een toelichting. Zowel Otto als de man uit Sliedrecht zijn deze week verhoord. Een woordvoerder laat weten dat beiden formeel nog verdachte in deze zaak zijn. "Het onderzoek naar de dreiging tegen de officier van justitie loopt nog."



De advocaat van Otto sprak kort na de arrestatie van 'drijfzand'. Volgens hem is de verdenking 'volstrekt fake en ongefundeerd'. Klaas Otto zit in voorarrest in verband met verschillende strafzaken. Het gaat onder meer om afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting. De inhoudelijke behandeling van zijn

rechtszaak is later deze maand.



Schadevergoeding

Advocaat Mark Nillesen van de man uit Sliedrecht zegt dat de aanhouding alleen gebaseerd was op anonieme informatie uit het criminele milieu en dat verder onderzoek helemaal niks heeft opgeleverd.



"Afgeluisterde telefoongesprekken leverden niks op en er zijn ook geen wapens gevonden. Er waren alleen maar indicaties dat het ging om een valse melding om Klaas Otto te beschadigen en dat wist de politie al voor de arrestatie. Zulke meldingen zijn vaak vals. Uiteraard respecteer ik dat het OM de eigen mensen beschermt maar ik heb me verbaasd over de aanhouding en alle aandacht die er aan is geschonken.'"



Nillesen gaat ervan uit dat de zaak snel geseponeerd wordt en dat zijn cliënt een schadevergoeding krijgt.



