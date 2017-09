Een escape roomfanaat over de leukste ontsnappingskamers in Brabant

EINDHOVEN - Nathalie Slotboom werd in 2016 een keer door haar familie meegenomen naar een escape room - een kamer waaruit je door puzzels en raadsels op te lossen moet ontsnappen. Anderhalf jaar later heeft ze meer dan 90 kamers geprobeerd en beheert ze de beoordelingssite escapetalk.nl. We vroegen haar naar haar escape roomverslaving en wat de leukste kamers in Brabant zijn.

Wie escape room zegt, moet bijna wel Brabant zeggen. Nergens in Nederland zijn namelijk zoveel escape rooms te vinden als hier: 132. Slotboom: "In de rest van Nederland staan ze vooral in de grote steden, maar het lijkt wel of bijna elk klein Brabants dorp er één heeft."



Je hebt in anderhalf jaar 95 escape rooms gedaan. Wat is er zo leuk aan?

"Ik hou erg van puzzelen en spelletjes, maar ik ben ook graag onder de mensen. Dat wordt in escape rooms gecombineerd."



Welke geheimen heb je voor het ontsnappen uit een escape room?

"De meeste escaperooms hebben een beetje dezelfde opzet. Het begint altijd met iets zoeken. Dus als ik binnen ben ga ik meteen volop op zoek naar alles wat iets zou kunnen betekenen. Dan heb je het eerste obstakel al overwonnen. En op gegeven moment krijg je ook wel in de gaten wat voor puzzels worden gebruikt."

95 pogingen. Ook 95 ontsnappingen?

"Nee, ik ben ongeveer 65 keer ontsnapt. Maar dat is ook het leuke. Elke kamer is anders. Hoeveel je er ook speelt, het blijft lastig."



Wat zijn jouw favorieten in Brabant?

"Kamer 237 in Volkel is een van de leukste. De opzet is die van een hotel, en als je daar binnenstapt heb je ook echt het idee dat je echt een hotel stapt. Ze hebben ook een verrassing die je echt versteld zal doen staan. Maar ik ga niet zeggen wat dat is."



"In Den Bosch heb je de Seven Sins van de Breakout Room. Die is helemaal in de sfeer van de film Se7en. Die is wel lastig, ik ben daar niet uitgekomen."



"En in Best heb je The Curse of Captain kitt van Escape Adventure Best. Die is echt heel chaotisch en je moet daar heel goed samenwerken. Maar dat maakt hem juist heel leuk."



