Woedende man gooit fles tegen rijdende auto

OOSTERHOUT - Een automobiliste kreeg donderdagavond in Oosterhout de schrik van haar leven. De vrouw reed rond tien voor elf op de Bovensteweg toen iemand opeens iets tegen de voorruit van de auto gooide. Door de klap barstte de ruit.

Thuis belde de vrouw de politie die meteen op onderzoek uitging. Langs de Bovensteweg stond een auto geparkeerd met daarin een man en een vrouw.



Verzet

De 28-jarige man uit Hank gaf toe dat hij in een uitbarsting van woede een flesje naar een auto had gegooid. Toen de politie de man wilde aanhouden, verzette hij zich.



De verdachte is naar het politiebureau gebracht. De man zal de schade moeten vergoeding. Er is proces-verbaal opgemaakt.