Bewoner betrapt inbrekers bij voordeur

ZUNDERT - Een bewoner van een huis aan Den Hof in Zundert heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een inbreker overmeesterd. De man werd rond kwart over vier wakker van stemmen in zijn tuin. Toen hij opstond, zag hij dat er twee mannen bij zijn voordeur stonden. Die probeerden de deur open te maken.

De man deed daarop de lampen aan en opende de deur. De twee mannen schrokken daar zo van dat ze er vandoor gingen. Hij rende achter hen aan en kon één van de mannen te pakken krijgen.



Hij belde vervolgens de politie. Die hield de verdachte, een 19-jarige man uit Zundert, aan. Er is nog gezocht naar de tweede inbreker, maar die is niet meer gevonden.



Identiteit bekend

Volgens de politie is de identiteit van deze tweede inbreker bekend. De verwachting is dat hij snel kan worden aangehouden. "Maar het is beter als hij zichzelf komt melden."