'Zonde voor zo'n jongen, maar ik was bang voor verdwaalde kogels'

EINDHOVEN - Heel erg spraakzaam zijn ze niet vrijdagochtend in de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven waar de donderdagavond geliquideerde Dennis Struijk woonde. Een buurtbewoner geeft wel aan dat het voor haar dubbel voelt dat de liquidatie nu gelukt is. "Het is zo zonde voor zo’n jongen", zegt ze. "Aan de andere kant hoef ik nu niet meer te vrezen voor kogels."’

Bang voor hem was ze niet, maar vrees voor zijn tegenstanders had ze wel. "Ik was bang voor verdwaalde kogels door mijn voorruit."

"Het is triest voor zijn familie, maar ik ben blij dat het voorbij is. Degenen die het op hem gemunt hadden, hadden hier ook anderen kunnen raken", zegt een andere buurtgenoot.



'Weer politie bij Dennis'

Donderdagnacht rond drie uur hoorde de vrouw die bang was voor kogels door de voorruit ineens een hoop gestommel in de straat. "Weer politie bij Dennis", dacht ze. "Er zal wel weer iets gebeurd zijn." En vervolgens hoorde ze vrijdagochtend dat Struijk was geliquideerd.



LEES OOK: Dennis Struijk (35) uit Eindhoven in zijn auto geliquideerd in Best

De laatste tijd zat hij volgens haar weer regelmatig op het muurtje in zijn voortuin. "Hij zag er relaxed uit. Misschien begeeft hij zich nu wel weer in goede kringen", was haar gedachte.

'Altijd een beetje eng'

Hoewel ze weinig last had van Struijk, was ze wel altijd op haar hoede. Ze had het gevoel dat ze op ‘afstand moest blijven van hem’ en ook ‘vond ze het altijd een beetje eng’. Aan de andere kant had ze ook met hem te doen. "Hij was een gevangene van zijn eigen leven."

Een andere buurtbewoner vertelt dat het de laatste tijd juist wat rustiger was in de straat. Dat Struijk in de straat woonde, voelde volgens hem echter niet veilig. "Er is hier een school in de straat en er zijn veel kinderen. Straks was het ineens bamboem."

Gebiedsverbod

Er werden al eerder pogingen gedaan Struijk te liquideren. De laatste poging was op 16 augustus vorig jaar voor zijn huis in de Sint Petrus Canisiuslaan. Na die aanslag op zijn leven legde burgemeester Jorritsma van Eindhoven Struijk een gebiedsverbod op. Hij mocht zijn huis uiteindelijk een halfjaar niet in.

In maart dit jaar werd het gebiedsverbod opgeheven. Struijk moest zich wel aan afspraken houden over hoe hij zich moest gedragen in de buurt. Zo mocht hij niet 'langer dan strikt noodzakelijk' op straat zijn. Ook werden zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om toezicht te houden, zoals een bewakingscamera.