Brabant ontwaakt: wonderschone beelden vanuit een luchtballon [VIDEO]

UDEN - Het was een zonsopkomst met een gouden randje deze vrijdagochtend. Mysterieuze ochtendnevel aan de grond en de zonnestralen die daar in alle gouden schakeringen doorheen prikten. Onze cameraman was een gelukkig man. Hij mocht het natuurschoon van bovenaf bekijken, in een luchtballon. Bekijk zijn adembenemende videobeelden.

De nieuwsploeg van Omroep Brabant ging het mandje in met de 22-jarige Stan Spierings, de jongste ballonvaarder van Nederland. De luchtballon ging bij de Molen van Jetten in Uden lucht in en vloog zachtjes over een deel van de gemeente Meijerijstad heen.



Veghel, de snelweg A50, Nistelrode, Bernheze en Schijndel, alles lag er vredig bij. Boven het langgerekte natuurgebied de Bedase Bergen leek Brabant wel een Afrikaanse savanne. Alleen de zebra's ontbraken.



Na een uur landde het gezelschap midden in een schapenweide in Vorstenbosch. Aansluitend proostten ze met een glas champagne op de behouden vaart.