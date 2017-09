Schietpartij Etten-Leur na ruzie over 'zaken'

ETTEN-LEUR - Aan de schietpartij donderdag op de Deken Koopmanslaan in Etten-Leur ging mogelijk een zakelijke ruzie vooraf. Dat heeft de politie vrijdag gezegd. De 22-jarige verdachte uit Etten-Leur wordt verdacht van poging doodslag en of poging moord. Niemand raakte gewond.

De schutter zette donderdagmiddag een woonwijk in Etten-Leur op stelten nadat hij op straat ruzie kreeg met een andere man. Rond halfvier werd geschoten. De dader ging er vervolgens vandoor. Een ontmoeting tussen twee vrouwen en de verdachte liep daarna ook uit de hand.



Arrestatieteam

Een enorme politiemacht zocht in de omgeving van de verdachte. Aanvankelijk werd gedacht dat hij het huis van zijn moeder was ingevlucht. Het huis werd enkele uren lang omsingeld door agenten met kogelwerende vesten. Een arrestatieteam stond klaar om in te grijpen.



ZIE OOK: Verdachte schietpartij Etten-Leur meldt zich op politiebureau en is aangehouden



Rond halfzeven bleek dat de verdachte niet meer in het huis aanwezig was. Hij had zich gemeld op het politiebureau in Etten-Leur. Hij zit vast.