Japanse duizendknoop slaat toe in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - Tarzan zou zich er misschien prettig tussen voelen, maar de inwoners van Hilvarenbeek en omstreken zijn hem spuugzat: de Japanse duizendknoop, beter bekend als 'Het Groene Gevaar'. De exotische plant woekert, tiert en blijkt een ware vandaal. Taluds, leidingen, trottoirs en funderingen zijn niet veilig voor deze killerplant.

Wethouder Silvia Bloemsma van Hilvarenbeek vreest een probleem als de plant meer ruimte krijgt. "We doen er met het Waterschap en buurgemeenten alles aan om de duizendknoop af te stoppen. Maar deze plant stopt niet met groeien aan een gemeente- of proviciegrens."



Wortels

Ze pleit dan ook voor een gezamelijke actie. Maaien is niet afdoende. De wortels van de Japanse duizendknoop schieten daarna alleen maar hardnekkiger door in alle richtingen. Toch blijven de gemeenten voorlopig terughoudend met chemische middelen om deze ongewenste Japanse gast uit te roeien.



Economische schade

"De duizendknoop verdringt alle inheemse plantensoorten en is een bedreiging voor de biodiversiteit", verzucht Bloemsma. "Hij richt ook flink wat economische schade aan. Trottoirs en terrassen worden uit hun verband gedrukt, kabels, taluds en zelfs zwakke funderingen en asfalt zijn niet bestand tegen dit natuurgeweld."