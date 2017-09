Verdacht raadslid burgemeesterlek Sjef van Creij op vrije voeten

Sjef van Creij is vrijgelaten. Foto: Henk van Esch

DEN BOSCH - Sjef van Creij (55), het raadslid dat wordt verdacht van het lekken van vertrouwlijke informatie in de Bossche burgemeestersverkiezing is vrijgelaten. Volgens het OM wordt hij wel nog steeds verdacht.

Van Creij werd dinsdag van zijn bed gelicht en is drie dagen vastgehouden. Wilma, de vrouw van Van Creij bevestigt tegen Omroep Brabant dat haar man inmiddels thuis is. Verder wil ze niet reageren.



Onschuldig

Eerder benadrukte ze al de onschuld van haar man: “Ik steek mijn handen voor hem in het vuur. Hij heeft echt niet gelekt.” Van Creij zelf reageerde direct na zijn vrijlating met een tweet: "Afgelopen dagen heeft voor mij gezegde 'vertrouwen komt te voet en gaat te paard' veranderd. Vertrouwen komt te voet maar gaat met Ferrari."

Het OM zegt dat de vrijlating niet betekent dat Van Creij nu ook verdachte af is. Het onderzoek loopt nog door.