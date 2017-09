Indonesiër heeft interesse om voetbalclub NAC en het stadion te kopen

BREDA - Het lijkt erop dat het Rat Verlegh Stadion nog voor het einde van dit jaar verkocht wordt. De gemeente Breda, eigenaar van het onderkomen van voetbalclub NAC, is al een tijdje in gesprek met een aantal serieuze kandidaten. Daaronder, zo blijkt nu, een Indonesische investeerder. International Sports Capital van Erick Thohir, zo melden bronnen, zou het oog zelfs hebben laten vallen op de hele club.

In 2003 kocht de gemeente Breda het Rat Verlegh Stadion van NAC omdat de club financieel zwaar in de problemen zat. Door de verkoop werd toen een faillissement afgewend.



Maar nu wil de gemeente Breda de relatie met NAC wat ontvlechten en van het stadion af. Het Rat Verlegh Stadion staat te koop en daarvoor is nu zelfs de Indonesische investeerder Erick Thohir, ooit eigenaar van Inter Milaan, in in beeld.



Dit is een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen rondom het NAC-stadion van de laatste tijd:



Vijf kandidaat-kopers

Het had eigenlijk nog even binnenskamers moeten blijven, maar door een publicatie van Omroep Brabant moest de gemeente Breda begin juni al met de billen bloot. Wat bleek, op de gemeentelijke burelen was men druk bezig met de verkoop van het NAC-stadion. Niet onlogisch, want het college had deze opdracht al eerder gekregen van de gemeenteraad.

Uiteindelijk communiceerde de gemeente eind juni dat er vijf serieuze kandidaten in de markt zijn om het Rat Verlegh Stadion en de daarbij behorende parkeerplaats P5, over te nemen. Slechts drie partijen werden bij naam genoemd. Het betreft hier Ebert Dollevoet van horecabedrijf NHG, belegger Hinke Fongers en Westpoort Vastgoed. In een consortium, zo werd duidelijk, zouden zij samen optrekken met als doel om ook samen het onderkomen van NAC te kopen.

NHG verlaat consortium

Maar dit consortium ligt inmiddels alweer op z'n gat. Hoewel het trio er positief en constructief met elkaar in stond, zijn er verschillende belangen. Zo is er bij Hinke Fongers en Westpoort Vastgoed vooral interesse in parkeerplaats P5 en is het stadion eigenlijk bijvangst. Zij willen op de parkeerplaats extra winkels bouwen, een plan dat nu al op veel weerstand stuit bij de middenstand in de rest van Breda.

NHG Horecagroep heeft zich inmiddels teruggetrokken uit het consortium, maar blijft als partij wel meedingen naar het NAC-stadion. De onderneming uit Oost-Brabant heeft juist geen behoefte om parkeerplaats P5 vol te bouwen. NHG wil het stadion een facelift geven en dat daarna beter commercieel exploiteren.



Op P5 wil het bedrijf wel een paar keer per jaar een (muziek)evenement organiseren. In het Rat Verlegh Stadion moet eenmaal per jaar een groot concert plaatsvinden, zoals Dollevoet ook jaarlijks Guus Meeuwis in het PSV-stadion heeft staan.

Lagere huur

NHG doet al jaren zaken met voetbalclub NAC, het verzorgt de horeca in en rondom het stadion. Zo werd bijvoorbeeld de huldiging van NAC bij de promotie naar de eredivisie door hen betaald en georganiseerd.



NHG wil, zo zegt het zelf, voetbalclub NAC optimaal van de verkoop laten profiteren (verlaagde huur) en daarnaast ook de band met Breda verstevigen. Het bedrijf is bijvoorbeeld ook al actief bij het Bredase paardenevenement Outdoor Brabant.



Breepark

Dan blijven er nog twee partijen over, waarvan de gemeente de namen in juni niet wilde noemen. De eerste zou Maver Holding zijn, eigenaar van het 'nieuwe' evenemententerrein Breepark in Breda-Zuid. Maar dit bedrijf zou, volgens ingewijden, past echt interesse hebben als er een geheel nieuw NAC-stadion gebouwd gaat worden. En dat is (nog) niet aan de orde.

Gordijn van mist

Tot zover is alles vrij duidelijk, maar aangekomen bij de laatste geïnteresseerde partij is er ineens een gordijn van mist. De gemeente wil de naam niet prijsgeven en verantwoordelijk wethouder Alfred Arbouw wil momenteel zelfs ook niets over het verloop van het proces zeggen.



Na eigen onderzoek van Omroep Brabant blijkt het, zo bevestigen opnieuw verschillende bronnen, uiteindelijk om buitenlandse investeerders te gaan.

Oud-NAC speler stroman voor Aziatische investeerders

Opmerkelijk is allereerst dat deze investeerders zich laten vertegenwoordigen door Martien Vreijsen, die in Breda en omstreken met zijn Vreijsen Sport Management BV niet echt te boek staat als een betrouwbare zakenpartner.



Bredanaar Vreijsen, oud-voetballer en ex-manager van voetbalclub NAC, is sinds kort ook partner in het Nederlandse bedrijf Groucho Invest BV en zit namens die firma bij de gemeente Breda aan de onderhandelingstafel. Vreijsen bevestigt dan ook zijn rol als bemiddelaar, maar wil niet zeggen om welke investeerders het gaat.

Oud-eigenaar van Inter Milan

Maar volgens meerdere bronnen gaat het om een groep investeerders uit Azië, verenigd in het in Hong Kong gevestigde bedrijf International Sports Capital HK Limited, die voor het geld van de investering zorgen.



International Sports Capital is een investeringsmaatschappij, waarin vooral de Indonesiër Erick Thohir, met zestig procent grootaandeelhouder, actief is. Thohir is bekend in de voetbalwereld omdat hij met International Sports Capital in 2013 Inter Milan kocht en die Italiaanse club even later met 150 miljoen winst op zak weer van de hand deed.

Aziaten willen ook club NAC

De vertegenwoordigers van de Aziaten spraken ook met mensen van voetbalclub NAC zelf. Nog niet zo heel lang geleden was er contact met directeur Justin Goetzee en grootaandeelhouder Wim van Aalst.

De investeerders zouden -naast het stadion- namelijk ook uit zijn op de club NAC zelf, zo weet iemand te melden die heel dicht op het vuur zit. Er is zeker nog geen concreet bod, maar de interesse en belangstelling zijn er.



Om geld voor de aandelen zitten Erick Thohir en de zijnen niet verlegen, maar het is de vraag of de (groot)aandeelhouders van NAC hier wel op zitten te wachten. Helaas spreekt grootaandeelhouder Wim van Aalst zich nooit publiekelijk uit over de toekomst van de Bredase club.



"De verkoop van de aandelen is niet aan de orde", zegt NAC-directeur Goetzee hier wel over in een korte reactie.

Over de zeik

Wat in de wandelgangen in elk geval wel wordt gezegd, is dat Wim van Aalst over de zeik is. Tot zijn woede doet stroman Martien Vreijsen namelijk bij de gemeente voorkomen dat grootaandeelhouder Van Aalst achter de plannen staat van Groucho Invest BV en hun geldschieters over de aankoop van het stadion. En zo liggen de kaarten blijkbaar niet.