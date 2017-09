Ouders boos: geen zoetigheden, maar alleen water op Tilburgse basisschool

TILBURG - Ophef tussen ouders en Basisschool Don Sarto in Tilburg. Daar zouden zoetigheden verboden zijn en kinderen alleen maar water mogen drinken. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij sommige ouders. Terecht of een storm in een glas water?

De actie levert boze reacties op op Facebook, maar ook in de mailbox van onze redactie laten verontruste ouders zich horen. 'Er is niets besproken of overlegd', schrijft een van de moeders. 'Het is ons opgedrongen.'



Directeur Ludy Meister van Basisschool Don Sarto wil er eigenlijk niet veel over kwijt want: 'Komende maandag krijgen alle ouders een brief en ik vind het fijner als ze eerst via de brief het een en ander vernemen.' Toch legt hij uit dat het nieuwe beleid van de school niet vernieuwend is. Het gaat volgens hem alleen om zoetigheden in de kleine ochtendpauze.



Boterham en fruit

"Wat we vragen is om een boterham en een stuk fruit. Zo streng wordt er niet gekeken want op die boterham kun je ook een dubbele laag chocopasta smeren. Wat de kinderen nuttigen in de middagpauze is niet aan ons. Er zijn meer scholen die dit beleid toepassen."



Dat beleid wordt gestimuleerd vanuit de overheid. In Brabant zijn er volgens de website 194 zogenoemde gezonde scholen.



Toch maakt directeur Meister excuses. "Als ouders het gevoel krijgen dat hen iets wordt opgelegd, dan spijt ons dat. Wellicht zijn we iets te kort door de bocht geweest, maar wij willen net als de ouders, het beste voor de ontwikkeling van het kind."