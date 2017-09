Dode gevonden in Dinteloord

DINTELOORD - In de buurt van de Molendijk in Dinteloord is vrijdagmiddag een dode gevonden. Dat meldt de politie.

Het ontzielde lichaam is aangetroffen in het water. De politie is een onderzoek begonnen. Volgens een woordvoerder lag het lichaam in of bij een duiker, een bouwwerk dat waterstromen onder een weg met elkaar verbindt.



Vermist

Eerder deze week zocht de politie in de Molenkreek naar de vermiste Ad Groeneveld. Dat leverde tot nu toe niets op.