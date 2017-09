Bisdom ziet geen reden voor ontslag omstreden pastoor Reusel

DEN BOSCH - Pastoor Karel van Roosmalen mag gewoon aanblijven in Reusel. Inwoners van het dorp eisten dat de pastoor ontslagen zou worden bij het bisdom van Den Bosch, maar de bisschop ziet hier geen reden toe.

De pastoor ligt onder vuur in Reusel. Hij zou mensen buitensluiten en de kerk uitjagen. In mei was er zelfs een protesttocht waar 380 mensen aan meededen. Een van de aanwezigen gaf aan dat ze in staat was 'om al zijn botten te breken'.



'Mariabeeldje gestolen'

Voor velen was het de druppel toen Van Roosmalen een Mariabeeldje uit de kapel zonder toestemming meenam. Dit deed hij omdat het kapel zou verdwijnen. Het hoorde bij verzorgingshuis De Lindenhoff in Lage Mierden dat de deuren ging sluiten.



Maar er waren meer incidenten. Zo zou hij 35 vrijwilligers en vele koren uit de kerk hebben gejaagd. Ook mochten nabestaanden geen muziek naar keuze draaien tijdens een uitvaartdienst. Een ernstig zieke mocht niet bediend worden door een andere pastoor.



Parochianen laten hun kinderen ergens anders dopen en verplaatsen communies naar andere kerken in de buurt.



'Ook voorstanders'

De bisschop laat weten dat hij op de hoogte is van de zorgen van een deel van de Reuselse bevolking. Het bisdom kent de pastoor als een uitgesproken man die voor- en tegenstanders kent. Zo zouden andere parochianen zich wel positief over de pastoor hebben uitgelaten.



‘Zij waarderen zijn grote inzet voor hen persoonlijk en de geloofsgemeenschap’, laat het bisdom in een verklaring weten. ‘Alles afwegende acht de bisschop een ontslag van de pastoor niet aan de orde.'



Het bisdom geeft aan wel een bemiddelende rol te willen spelen tussen de partijen.