Fileprobleem Efteling: tests met wisselstroken bij Europalaan

KAATSHEUVEL - Bij de Europalaan, de toegangsweg tot de Efteling, lopen tests met wisselstroken. Doel is om het aantal files voor het attractiepark terug te dringen. Volgens een woordvoerder van de Efteling is het de bedoeling dat de wisselstroken half 2018 definitief in gebruik worden genomen.

Het werk aan de Europalaan past binnen een groter samenwerkingsproject tussen gemeente, de Efteling en de provincie Brabant om de files voor het attractiepark terug te dringen. Die files lopen soms op tot wel tien kilometer.



2018

Volgens een woordvoerder van de Efteling zullen in het weekend van 16 en 13 september nog aanvullende tests worden gedaan: "Er worden een aantal verschillende scenario's getest." In de loop van 2018 zal de Europalaan 'worden aangepast'.