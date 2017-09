'Te zot voor woorden', vrachtwagenchauffeurs mogen in Bergen op Zoom niet meer in cabine slapen

BERGEN OP ZOOM - Vrachtwagenchauffeurs die in hun cabine willen overnachten, kunnen niet meer in Bergen op Zoom terecht. Als het aan het college ligt, komen chauffeurs ’s nachts niet langer de gemeente in voor hun nachtrust. “En dat is echt te zot voor woorden”, vindt Transport en Logistiek Nederland.

De gemeente heeft veel overlast van vooral Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs, zo zegt wethouder Ad Coppens. "Ze staan overal op verschillende plaatsen. En als ze dan overnachten, doen ze natuurlijk hun behoefte. Maar daar zijn nergens faciliteiten voor."



'Een ratjetoe aan regels'

Maar om het overnachten van chauffeurs dan maar te verbieden, ziet Transport en Logistiek Nederland (TLN) niet zitten. “Stel je eens voor: dan moet een chauffeur bij elke gemeente op de website gaan kijken of ze er mogen overnachten of niet", zegt voorzitter Arthur van Dijk. "Dat wordt echt een ratjetoe, dat moeten we niet willen."

De druk op de gemeentes wordt steeds groter aangezien in Duitsland, België en Frankrijk een lange rust niet meer is toegestaan voor vrachtwagenchauffeurs. Hierdoor overnachten er steeds meer chauffeurs in Nederland, geeft TLN aan. “Dus ik begrijp dat je de overlast daarvan niet wil hebben, maar dit is niet de oplossing."



Veiligere parkeerplaatsen

TLN pleit vooral voor betere, veiligere parkeerplaatsen voor de chauffeurs. Zo opende in Hazeldonk begin augustus een bewaakte parkeerplaats voor zo'n tweehonderd vrachtwagens. Voor 14 euro kan een chauffeur daar 24 uur veilig terecht.



Ook de gemeente Bergen op Zoom denkt daar over na. "We zijn druk in gesprek. We moeten er echt naartoe om met elkaar betere regels te maken."