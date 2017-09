Enorm Gouden Kalf zaterdag te bewonderen in Eindhoven

EINDHOVEN - Zaterdagmiddag wordt het 18 Septemberplein in Eindhoven aangekleed met een gigantisch Gouden Kalf. Het beeld is vier meter hoog, 1500 kilo zwaar en belegd met bladgoud.

Het is een promotieactie van koffiefabrikant L'or in de aanloop naar het Nederlands Film Festival (NFF), waar de kleine variant van het beeld jaarlijks wordt uitgereikt aan de crème de la crème van de Nederlandse filmwereld. Tussen één uur en vijf uur 's middags is het beeld te bewonderen door het publiek.



Ticketverkoop

Filmliefhebbers kunnen vanaf vrijdagmiddag 16:00 tickets kopen voor het festival. Dan wordt ook het programma bekend. Het NFF vindt van 20 tot en met 29 september plaats in Utrecht.