Redhead Days voor de laatste keer in Breda, festival vanaf 2019 op nieuwe locatie

BREDA - Het festival Redhead Days in Breda groeit uit zijn jasje en gaat op zoek naar een nieuwe geschikte locatie. Dit weekend wordt het meerdaagse festival voor roodharigen voor de laatste keer in Breda gehouden. Vanaf 2019 verhuist het festival naar een andere, nog onbekende, locatie. Volgend jaar is er vanwege de voorbereiding geen roodharigendag.

Dat heeft de organisatie van Redhead Days zaterdag bekendgemaakt. Volgens de organisatie groeit Redhead Days sterk en bezoeken inmiddels ruim 40.000 roodharigen uit meer dan tachtig landen het festival. ‘Tijd om uit te vliegen’, laat de organisatie weten.



De organisatie staat open voor suggesties voor een nieuwe plek. Twee belangrijke voorwaarden: minstens dertien leuke kroegen in de buurt en een geschikt terrein voor de festivalcamping.

Drukbezocht

In 2005 vond in Asten het eerste festival voor roodharigen plaats. De eerste roodharigendag telde ongeveer 150 deelnemers. Na een onderbreking van een jaar verhuisde het festival naar Breda. Bij het festival draait het om verschillende activiteiten als muziek, dans en fotosessies. Ook is er een drukbezochte festivalcamping.



Dit weekeinde is de binnenstad van Breda voor de elfde en dus de laatste keer het decor voor het festival voor roodharigen.