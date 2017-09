Vrouw wordt overreden door eigen auto

VEEN - Een vrouw uit Veen is vrijdagmiddag door haar eigen auto overreden. Het slachtoffer raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde op een oprit van een huis aan de Witboomstraat. De oudere dame wilde haar auto parkeren toen een andere auto van de oprit af kwam rijden. De automobiliste schrok daarvan en wist niet zo goed wat ze in deze situatie moest doen.



Voorwiel

Een bewoonster van het huis wilde de vrouw helpen door de auto voor haar weg te zetten. En toen ging het mis. Door nog onbekende oorzaak schoot de auto achteruit. Het slachtoffer kwam met haar been onder het voorwiel van haar auto terecht.



Buurtbewoners hebben de vrouw uit haar benarde positie bevrijd. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.