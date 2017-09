Politie pakt nog twee verdachten op in onderzoek naar drugs in postpakketten

BOXTEL - De politie heeft opnieuw twee mannen aangehouden die worden verdacht van het opsturen van drugs via de post. Het gaat om flakka, xtc en cocaïne. Het tweetal uit Boxtel is dinsdag al opgepakt, maar justitie maakte het vrijdag pas bekend.

De verdachten zijn 26 en 30 jaar oud. De rechter-commissaris heeft besloten dat ze de komende veertien dagen vast blijven zitten.



Doorzoekingen

De woningen, bergingen en auto’s van de mannen zijn doorzocht door de politie. Er werd een grote handelshoeveelheid xtc, pillen en cocaïne gevonden. Ook vonden agenten een nepwapen.



De twee zijn niet de enige verdachten in de zaak. Er zijn eerder al vijf andere mensen opgepakt. Het duo dat deze week is opgepakt en nog een andere verdachte zitten vast en mogelijk alleen contact hebben met hun advocaat.



Inval

De drugs die zijn verstuurd, lagen opgeslagen in een gebouw aan de Duit in Boxtel. Agenten vielen begin deze maand het pand binnen. Er werden grote hoeveelheden grondstoffen voor synthetische drugs aangetroffen. Ook werden er pillen en poeders gevonden.



De verdachten zouden de drugs aan klanten in het buitenland verkopen. Ze verstuurden de drugs met postpakketten.