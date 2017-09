Sloveense spits moet Willem II aan doelpunten helpen

TILBURG - Willem II heeft een nieuwe spits. Etien Velikonja is toegevoegd aan de selectie. De 28-jarige Sloveen tekent een contract voor een seizoen bij de Tilburgers, waarna Willem II de optie heeft om het contract met nog een jaar te verlengen.

Velikonja begon zijn profcarrière in zijn thuisland bij ND Gorica. Via NK Maribor ging hij naar naar Cardiff City, dat hem vervolgens uitleende aan Rio Ave (Portugal) en Lierse SK (België).



De afgelopen twee seizoenen kwam de aanvaller uit voor NK Olimpija Ljubljana en het Turkse Gençlerbirligi. Velikonja werd ook driemaal opgeroepen voor het Sloveens elftal.



Ervaren spits

“Vanwege de blessure van Ogbeche wilden we naast Sol graag nog een spits in de selectie. We zijn blij dat een ervaren spits als Etien voor ons heeft gekozen”, zegt technisch directeur Joris Mathijsen van de Tilburgse club over de nieuwe aanwinst.