Dennis Struijk moest dood [TIJDLIJN]

EINDHOVEN - Hij leek een kat met negen levens. Donderdagavond kwam er toch op een gewelddadige manier een eind aan het leven van Dennis Struijk. De 35-jarige Eindhovenaar die volgens de politie een rol speelde in het zware criminele circuit werd na verschillende eerdere pogingen geliquideerd. In zijn auto in Best werd hij doodgeschoten. Een tijdlijn.

Op de parkeerplaats van de Albert Heijn in Mierlo-Hout wordt Dennis Struijk beschoten . Hij overleeft het, en wordt door een vriend naar het ziekenhuis gebracht.Twee maanden later, weer een liquidatiepoging. Mannen met kalasjnikovs wachtten Struijk thuis op, zo vertellen buurtbewoners aan Omroep Brabant. Struijk ontsnapte aan de dood omdat de wapens dienst zouden hebben geweigerd. Volgens bronnen hield Struijk rekening met een nieuwe liquidatiepoging. Zo zou hij een kogelwerend vest dragen en was hij erg angstig.Dennis Struijk wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij vlak voor zijn huis aan de Sint Petrus Canisiuslaan werd beschoten . De schutters vluchtten in een BMW. Struijk overleeft de liquidatiepoging wederom.Een maand later weigert Struijk politiebescherming, zo meldt zijn advocaat Marcel Heuvelmans. Hij weigerde omdat hij de politie 'niet wijzer wilde maken over zijn activiteiten' aldus Heuvelmans.Het CDA in Eindhoven wil dat Struijk zijn eigen wijk niet meer in mag, dit om de veiligheid van andere buurtbewoners te waarborgen. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven weigert een gebiedsverbod op te leggen.Iets later legt de burgemeester Struijk toch een gebiedsverbod op voor zijn eigen wijk. Hij mag drie maanden lang zijn woning in het Eindhovense Stratum niet in.Het gebiedsverbod wordt met drie maanden verlengd , Dennis Struijk mag tot en met maart niet in zijn buurt verschijnen.Dennis Struijk wordt op 31 augustus in de buurt van zijn nieuwe woning in Best doodgeschoten terwijl hij in zijn auto zit.Over de aanleiding voor de liquidatie is niet veel bekend. Volgens zijn advocaat Heuvelmans liep er een zaak bij het gerechtshof vanwege witwassen. Ook was er een 'akkefietje op het gebied van de Wegenverkeerswet'. "Als je z'n documentatie bekijkt, is die niet van ontzettende omvang. Daar kun je niet uit afleiden dat het een grote crimineel is, helemaal niet" aldus Heuvelmans. De buren van Struijk reageren geschrokken maar ook opgelucht