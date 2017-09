Snoepverbod op basisschool Tilburg, van 'geweldig beleid!' tot 'rot toch op!'

TILBURG - Het besluit van basisschool Don Sarto in Tilburg om zoetigheden te verbieden roept veel reacties op. Op het Don Sarto zijn straks in de eerste pauze alleen nog een boterham en een stuk fruit toegestaan. Verstandig besluit, of enorm betuttelend? Op onze Facebookpagina regent het reacties.

Lieke-Jo is het roerend met het plan eens: "Geweldig beleid. Zo leer je ze dat gezond eten belangrijk is!" schrijft ze. Angelo van Hulten denkt er anders over: "Elke keer is het maar een klein stukje, maar onze 'vrijheid' wordt steeds beperkter."



De klagers winnen weer

Volgens Tommy Feller is het plan weer een voorbeeld van klagende ouders die zomaar hun zin krijgen. Hij schrijft: "Weer een of andere azijnzeiker die gelijk krijgt, echt waar wat laat Nederland zich toch altijd kennen tegenover klagers zeg, kansloos. Rot toch op als ouder bepaal je zelf wat je kind eet PUNT."



Ook Nathalie Peemen vindt dat de keuze aan de ouders moet zijn. Ze schrijft "Als ik mijn dochter graag een snoepje mee geef naar school, dan is dat mijn keuze toch!"



Alleen tijdens de pauze

De maatregel geldt alleen voor de eerste pauze, zo liet de school weten. Sylvia van Aarle noemt het toenemende overgewicht als groot probleem. "Oké vertel me nu eens wat er mis is met een gezond beleid... voor die paar uur dat ze op school zitten misschien moeten mensen is rond kijken hoeveel mensen overgewicht hebben... als ze thuis komen kan je ze toch een glas ranja of fristi geven".



Maar vult het wel genoeg? Claudia Voogdt: "Alleen water zou wel heel erg zijn. Dat vult totaal niet. Fruit zou beter zijn. Bij ons is het fruit of drinken."



Suiker is gif

"Suiker is simpelweg gewoon een gif, verdiep je daar maar eens serieus in!!!" schrijft Reggy Schravendeel-Manuhutu. "Suiker doet niks goed voor een lichaam en is onverantwoord om dat in je kind te proppen en natuurlijk vinden de meeste kinderen dat lekker, ook omdat het verslavend werkt!"