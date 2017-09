Tilburg loopt zich warm voor de Ten Miles: 'Erg leuk om mee te doen'

TILBURG - Voor sommigen is de Spoorzone Run alvast een opwarmertje voor de Tilburg Ten Miles van aanstaande zondag. Anderen zien de vijf kilometer loop vooral als een sociaal evenement. Maar iedereen is het na afloop over één ding helemaal eens: meedoen aan de Spoorzone Run is 'ontzettend leuk'!

Vijfhonderd recreanten liepen vrijdagavond mee in de Rooi Pannen Spoorzone Run. Jong en oud, geoefende en beginnende lopers. Ze renden door gebouwen, klauterden trappen op, renden er weer vanaf en vonden intussen ook nog tijd om onderling wat nieuwtjes uit te wisselen. "Het was heel verrassend" zei Theo van Etten na afloop. "Bij iedere hoek vroeg je jezelf af waar je weer naartoe ging, dus in die zin was het was bijna een survival run."



Het Fraterhuis was heel gezellig

Zijn loopmaatje Frans van de Ven is vooral enthousiast over de ontvangst in het Fraterhuis. "Heel gezellig daar!" Hij heeft het rustig-aan gedaan om zijn krachten te sparen voor aanstaande zondag.



Alexander Bus kreeg als eerste de medaille omgehangen. "Ik heb het in 24 minuten gelopen," laat de veertienjarige Tilburger trots weten. "Ik vond het een mooie route. Je kon veel zien van de oude spoorwegen, dat was mooi."



Andere lopers vullen dat aan. "Ik kom hier op dit terrein wel eens om een hapje te eten, maar nu zag ik stukken waar je anders nooit komt. Heel erg leuk!"