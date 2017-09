Slechte avond voor Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Wenig reden tot de vrolijkheid bij de Brabantse clubs, deze vrijdagavond van de Jupiler League. FC Oss is de kopppositie verloren aan Jong Ajax, en de Brabantse clubs slaagden er niet in te winnen. Een overzicht:

MVV Maastricht - FC Den Bosch 3-0

In Maastricht bleek MVV te sterk voor FC Den Bosch. In de 19e minuut scoorde Jonathan Okita, Pieter Nys en Attila Yildrim maakte in de 80e en 88e minuut de overige doelpunten. Veel gele kaarten vielen er, vijf aan de kant van FC Den Bosch, MVV Maastricht incasseerde er drie.





In Eindhoven nam Jong PSV het op tegen Jong Ajax. Zonder succes, na 9 minuten scoorde Mateom Cassierra de 0-1, gevolgd door goals van David Neres (42e minuut) en aan het begin van de tweede helft maakte Zian Flemming de derde goal.Helmond Sport speelde thuis tegen Go Ahead Eagles en wist er een gelijkspel uit te halen. Goals vielen er in de eerste helft van Leon de Kogel van Go Ahead, en in de 90e minuut wist Jordy Thomassen van Helmond Sport nog de 1-1 te maken.Werd afgelopen week de koppositie van FC Oss in de Jupiler League nog zo vrolijk gevierd, vandaag tegen Telstar slaagde de ploeg er niet in een overwinning te boeken. Het begon goed met al na zes minuten een goal van Richard van der Venne en in minuut 39 was daar Istvan Bakx, in de tweede helft kwam Telstar terug met drie goals vlak achter elkaar, allemaal van Mohamed Hamdaoui. Het gelijkspel danken de Ossenaren aan Fisayo Adarabioyom hij scoorde in de 81e minuut de 3-3.In Nijmegen legde FC Eindhoven het af tegen NEC. Goals waren er van Sven van Braken van NEC in de 17e minuut, tegen het einde van de wedstrijd scoorde achtereenvolgens Kyle de Silva (FC Eindhoven) en wederom Sven Braken. Lees hier een uitgebreid verslag van de wedstrijd.