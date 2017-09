Dode man in water is vermiste Ad Groeneveld, geen sprake van misdrijf

DINTELOORD - De man die vrijdagmiddag in de buurt van de Molendijk in Dinteloord in het water is gevonden, is de vermiste Ad Groeneveld. Dat laat de politie weten.

De 54-jarige Groeneveld ging donderdag 24 augustus naar festival MUZA aan de Haven. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.



Zoektocht

Er werd als sinds vrijdagochtend 25 augustus naar Ad uitgekeken. De politie gebruikte speurhonden bij haar zoektocht in het water rondom het centrum van Dinteloord. Dit leverde toen niets op.



Precies een week later meldde een voorbijganger zich bij de politie. Deze persoon had een lichaam in het water zien liggen bij een duiker, dat is een bouwwerk dat waterstromen onder een weg met elkaar verbindt.



De politie meldde enkele uren later dat het hier om de vemiste Groeneveld gaat. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf.