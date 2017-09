Jong PSV met onder andere Adam Maher en Eloy Room onderuit tegen Jong Ajax

EINDHOVEN - Het had weinig weg van een doorsnee Jupiler League-wedstrijd, maar De Herdgang puilde met ruim 2000 toeschouwers wel uit voor het duel tussen de beloften van PSV en Ajax. De meeste van die bezoekers hadden geen prettige avond, want de Amsterdammers waren oppermachtig en wonnen met 0-3.

Het was bij beide teams een mengelmoes, omdat er nogal wat spelers ontbraken vanwege verplichtingen bij Jong Oranje en andere vertegenwoordigende jeugdelftallen. Maar toch waren er bekende namen op het kunstgras van De Herdgang. Zoals keeper Eloy Room, Adam Maher en Marcel Ritzmaier bij Jong PSV en bij Jong Ajax David Neres, Mateo Cassiera, keeper Benjamin van Leer en de nieuwste aanwinst Orejuela Luis.



Cassierra en Neres

Ajax-spits Cassierra opende de score. Al na 9 minuten passeerde hij Eloy Room, die dus voor het eerst als PSV-keeper een bal uit het net moest halen. Het team van trainer Michael Reiziger en zijn assistent Winston Bogarde bleef sterker en vlak voor rust was het Neres die voor 0-2 zorgde.



Na rust vrijwel hetzelfde beeld. Vooral veel drukte voor het doel van Eloy Room, die in de 55-ste minuut weer moest vissen toen Zian Flemming een vrije trap binnenschoot. 0-3 was uiteindelijk ook de einduitslag

Ongelukkig debuut Room

En daarmee werd het debuut van Eloy Room een beetje verpest. De van Vitesse overgekomen keeper speelde zijn eerste officiële wedstrijd voor PSV en had zich daar wat meer van voorgesteld.



"Het resultaat is helaas niet goed, maar ik heb er wel van genoten dat ik weer in het doel stond. Drie tegengoals, waarbij ik bij de derde werd verrast door een zwabberbal. Die had ik moeten hebben, maar het lag natuurlijk niet aan die bal."





En dan Adam Maher. Toch weer terug bij PSV, terwijl hij én de buitenwacht er rekening mee had gehouden dat de middenvelder definitief naar een andere club zou gaan.""Ik heb m'n gevoel laten spreken en er kwam geen club waar ik een goed gevoel bij had. Ik ben nu weer bij PSV en zie wel wat er nog gaat gebeuren. Iedereen weet dat ik graag op de 10-positie speel en er zijn altijd kansen. Het enige wat ik nu kan doen is mijn best doen bij PSV."