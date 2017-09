Club Fix in Tilburg ontruimd na 'vreemde lucht'

TILBURG - Club Fix aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag ontruimd. Dit zou gebeurd zijn nadat er rond halfdrie een vreemde lucht werd geroken.

Op het moment van de ontruiming waren er zo'n 800 mensen in de club. Niemand raakte gewond.



Opstootjes

Volgens getuigen ontstond na de ontruiming een aantal opstootjes, maar werden die door de politie in de kiem werden gesmoord. Twee mensen zouden gearresteerd zijn.



Het is nog niet bekend wat de vreemde lucht in de club veroorzaakte.