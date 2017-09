'Ik schrok me het apelazarus', enorme knal maakt Tilburg wakker

TILBURG - Een luide knal maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag verschillende mensen wakker in Tilburg. Het is nog niet bekend wat het geluid, dat rond kwart over één te horen was, veroorzaakte.

"Een vette 'big boom-knal'", noemt Guido Spekman het op Twitter.



"Ik schrok me het apelazarus", verzucht Brian Dickens. "Was het een ontploffing? Een lawinepijl?"



Lichtflits

"Angstaanjagend", vond Ingrid van Belkom het. "Het was een enorme klap met een lichtflits. Een vuurwerkbom?" Ook Lisa Konings noemt de knal 'vuurwerkbom-achtig'.



"Ik was dus niet de enige in Tilburg die die knal hoorde", constateert Klaasje bij het zien van de vele berichten die het geluid op Twitter oproept. "Wawasda?!"



"Een meteoor?", oppert Doctor Cosmos. "Ik zit nog na te beven."



Club Fix

Officiële instanties hebben nog niet gereageerd op het geluid.



Er was later in de nacht - rond halfdrie - wel het nodige te doen bij Club Fix aan het Pieter Vreedeplein. Die werd ontruimd nadat er een vreemde lucht was geroken. Maar daar is geen ontploffing gemeld.