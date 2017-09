Auto vliegt uit bocht en slaat over de kop

WAALWIJK - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de bocht gevlogen en over de kop geslagen op de Mannenbeemdweg in Waalwijk. De auto raakte een boom en kwam op het dak tot stilstand. In de auto zaten twee vrouwen. Zij konden zelf uit de auto klimmen en waarschuwden de hulpdiensten.

Ze wisten echter niet precies waar ze waren. Uiteindelijk vonden agenten een van de vrouwen op de Zeedijk in Elshout. Via die vrouw vonden ze de auto.



Takelen

De vrouwen zijn nagekeken in een ambulance maar hoefden niet naar een ziekenhuis.



Een takelwagen heeft de auto getakeld.