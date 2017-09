Man steekt ex-vrouw in hals en gezicht, vrouw rent gillend over straat

Het is nog niet duidelijk met wat voor een wapen ze is gestoken. (Archieffoto)

STEENBERGEN - De politie heeft zaterdagochtend een 50-jarige man uit Steenbergen gearresteerd, omdat hij vermoedelijk zijn ex-vrouw van 45 heeft neergestoken. Volgens de politie stak hij zijn ex in haar hals en gezicht.

Verschillende buurtbewoners belden zaterdagochtend vroeg in de ochtend de politie, omdat ze een vrouw gillend over straat zagen rennen. Ze werd achtervolgd door een man met een mes.

Gewond

De vrouw is naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De man is aangehouden en zit vast.