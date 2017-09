Western Brimstone van Martin Koolhoven maakt negen keer kans op Gouden Kalf

ASTEN - De Nederlands-Amerikaanse film Brimstone van regisseur Martin Koolhoven is genomineerd voor negen Gouden Kalveren. De duistere western maakt kans op de Gouden Kalf in onder andere de categorieën beste scenario, beste regie en beste film.

De film Brimstone is een grimmige thriller in westernstijl die zich afspeelt in de negentiende eeuw. Het leven van Liz en haar gezin komt op het spel te staan wanneer een huiveringwekkende, nieuwe dominee in hun stadje verschijnt.



In Brimstone spelen sterren als Dakota Fanning, Guy Pearce en Carice van Houten.LEES OOK: Gouden film voor Martin Koolhoven: Brimstone trekt volle zalen

De film van de regisseur uit Asten werd verkocht aan landen over de hele wereld. Brimstone deed het ook in de Nederlandse bioscopen goed. De film werd in de eerste twee weken al door 100.000 Nederlanders gezien. Dat is genoeg voor de Gouden Film-status.