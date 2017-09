Kind aangereden in Eindhoven, stak plots straat over

EINDHOVEN - Een kind is zaterdagochtend aangereden door een auto op de Tongelresestraat in Eindhoven. Dit gebeurde rond halfelf.

Het kind liep plotseling tussen geparkeerde auto's door de straat op. De bestuurster van de auto kon het kind niet meer ontwijken.



Het kind is in een ambulance onder politiebegeleiding naar het Floraplein gereden. Daar was een traumahelikopter geland en stapte de trauma-arts in de ziekenwagen. Die ging mee naar het ziekenhuis.Het kind was bij bewustzijn.