Pasgetrouwd stel krijgt bijzondere boete van politie

RUCPHEN - Politieagenten in Rucphen hebben een bijzondere ‘bekeuring’ geplakt op een auto die fout geparkeerd stond. Eigenlijk verdiende de bestuurder een boete, maar omdat de agenten zagen dat het om een feestelijk versierde trouwauto ging, besloten ze een felicitatie op de bon te schrijven.

'Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! Groetjes, de politie', valt er te lezen op de bon. Het Volkswagenbusje was versierd met ballonnen en een slinger met 'just married'.



De trouwauto stond geparkeerd bij 't Ossekopke in Rucphen, maar daar werd het trouwfeest niet gehouden. Waarschijnlijk was het stel verderop in het bos bezig met hun fotoreportage. Omdat de agenten het stel niet persoonlijk konden feliciteren en omdat ze hun dag niet wilden verpesten met een boete, besloten ze een felicitatie achter te laten.Maar omdat boetes tegenwoordig digitaal worden uitgeschreven en de agenten niet standaard met een stapeltje ansichtkaarten rondlopen, was er niks voorhanden. Een van de agenten haalde haar tas ondersteboven en toverde toch nog een oud bonnenboekje tevoorschijn zodat het stel nu een unieke politie-wenskaart heeft.Hoe het koppel reageerde op de verrassing, is niet bekend. Het pasgetrouwde stel heeft in ieder geval een leuk aandenken aan hun toch al bijzondere dag.