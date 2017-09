Uil gered van verdrinkingsdood tijdens festival in Hank

HANK - Een roofvogelshow tijdens het Schots en Keltisch festival in Hank kreeg een onbedoeld spannend slot. Doordat tijdens de show een band begon te spelen raakten de roofvogels geprikkeld en een uil eindigde zijn vlucht in het water. Uilen kunnen niet zwemmen.

"De roofvogeltrainer bedacht zich geen moment", vertelt Fabian Eijkhout die tussen het publiek stond. "In zijn onderbroek zwom hij naar de uil. Die uil zonk niet direct maar bleef drijven."



De redding uit het water verliep prima, maar was wel een uitputtingsslag voor vogel en trainer. Het water was best koud maar de trainer ziet er verhit uit na zijn redding. "Dat komt omdat hij terug moest zwemmen met maar een arm. Op de andere arm zat de uil die ook een paar kilo weegt", legt Fabian uit die even met de redder in nood sprak na afloop.Overigens was het grootste gevaar niet dat de uil meteen zou zinken, maar de watertemperatuur. De vogeltrainer vertelde de geschrokken kijkers dat 'uilen een lichaamstemperatuur hebben van 41 graden. In het koude water daalt deze snel waardoor onderkoeling dreigt waardoor het dier sterft."