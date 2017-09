Schattige baby's stralen in het Philips Stadion: 'Vooral de papa's hadden veel plezier' [FOTO'S]

EINDHOVEN - Honderden piepjonge PSV-supportertjes straalden zaterdagochtend in het Philips Stadion. Alle leden van de Phoxy Club die geboren zijn na 1 juli 2016 mochten op de foto met de PSV-mascotte.

Er werd een groepsfoto gemaakt van alle dreumesen met Phoxy - in de vorm van de naam Phoxy -en daarna mochten de ouders foto’s maken van hun kroost in het voetbalstadion.



Foto's: Ferenc Triki



'Was lang wachten voor baby's'

"Vooral de papa's hadden veel plezier", zag verslaggever onze verslaggever. "Die mochten eindelijk eens op het veld van hun favoriete club staan. Voor de baby's was het vooral lang wachten. Het was ook best warm. Daarom hoorde je nogal eens een baby huilen."





Nieuwe talentjes?

Nu nog afwachten wie van de kleintjes over een jaar of 17 zal debuteren in het eerste elftal van de Eindhovense voetbalclub...