Voormalige Sacramentskerk in Tilburg vanaf volgende week onder de slopershamer

TILBURG - Vroeger een kerk, nu een bouwval maar straks weer het stralend middelpunt in de wijk. De voormalige Sacramentskerk aan de Ringbaan Oost in Tilburg ondergaat vanaf volgend jaar een grondige facelift met daarbij een hoofdrol voor de toren. Die krijgt een namelijk een nieuwe spits. Maar eerst wordt vanaf volgende week het achterschip gesloopt om plaats te maken voor appartementen.

Zaterdag is een medewerker van een gespecialiseerd bedrijf bezig om de de laatst vastzittende kunstschatten veilig te stellen voor de slopershamer. "Een uiterst secuur werkje", weet architect Thomas Bedaux. "De beelden in de muur achter het altaar zijn gemaakt uit een stuk natuursteen en dat maakt ze loodzwaar", aldus Bedaux.



De beelden zijn van de bekende kunstenaaar Charles van Eyck. Het is nog niet helemaal duidelijk ze naar toe verhuizen. Belangrijkste opties zijn het Trappistinnenklooster in Berkel-Enschot en de Sint Jan in Waalwijk.



Nieuwe blikvanger

De voorgevel en de toren van het kerkgebouw aan de Ringbaan Oost blijven dus overeind. De buurtraad schreef voor de zomer een prijsvraag uit voor het beste ontwerp voor een torenspits. Het leverde maar liefst 75 inzendingen op. Drie ervan worden nu verder uitgewerkt.



Eind oktober wordt bekendgemaakt hoe de torenspits er uit gaat zien. In 2018 moet de hele metamorfose klaar zijn.