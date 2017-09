Meisje blijft met ring aan hekwerk hangen en verliest vinger

GELDROP - Een 14-jarig meisje uit Geldrop is vorige week haar vinger kwijtgeraakt. Ze sprong over een hekwerk, maar haar ring bleef aan een pin hangen. Haar vinger viel samen met de ring op de grond.

Het opmerkelijke verhaal is door een motoragent op Facebook beschreven. De agent zag tijdens zijn surveillancedienst een auto met hoge snelheid vanaf de Nuenenseweg richting het centrum van Geldrop rijden.

Hoge snelheid

Hij wilde de bestuurder op zijn rijgedrag wijzen. Toen de agent naast de auto reed, zag hij op de achterbank het meisje zitten. Ze oogde kalm, maar het was duidelijk dat er iets aan de hand was. De vader vertelde tegen de agent dat zijn dochter een stuk van haar vinger was verloren en dat hij daarom onderweg was naar de spoedeisende hulp.

De motoragent besloot met zwaailichten en sirene voor de auto te rijden om zo het meisje met haar ouders naar het ziekenhuis te brengen. Bij de spoedeisende hulp scheidden hun wegen.

Op bezoek

Twee dagen later ging de motoragent langs bij het huis waar het meisje woont. Daar hoorde hij van haar oma dat ze haar hele vinger was kwijtgeraakt. Het ongeval gebeurde toen het meisje met vrienden bij Braakhuizen aan het voetballen was.

Ze wilde over een hek naar beneden springen, maar haar ring bleef aan een pin hangen. Het meisje hoorde de ring op de grond vallen. Toen ze keek, zag ze haar vinger met ring op de grond liggen.

Boodschap

De motoragent heeft het meisje later ontmoet. “Draag geen ringen als dit ook maar enig risico kan vormen. Spring niet over hekken en zeker niet bij Braakhuizen, want ik ben niet de eerste die daar een vinger is kwijtgeraakt. Ik wil niet dat anderen hetzelfde overkomt”, luidt de boodschap van het meisje.