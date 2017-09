Bus onderweg naar Dream Village eindigt in greppel

BAVEL - Een bus die onderweg was naar het dancefestival Dream Village in Bavel is zaterdagmiddag geëindigd in de greppel. Er raakte niemand gewond. De festivalgangers konden zichzelf bevrijden en zijn te voet naar het festival gegaan.

Het ongeluk gebeurde op de Bolbergseweg, een kruising van de Tervoortseweg en Lijndonkseweg in Bavel.



Harmonicabus

Het gaat om een zogenoemde 'harmonicabus'. Deze is bijna twee keer zo lang als een gewone bus.



De weg waar de bus reed was wel enige tijd compleet versperd. Het is onduidelijk of de festivalgangers op het terrein last hebben gehad van dit ongeluk.