'Heel Eindhoven heb ik al gehad', 'Gradje' zet al zestig jaar de schaar erin

EINDHOVEN - Veel verschillende haarstijlen heeft hij zien komen en gaan, maar zijn kapperszaak is nauwelijks veranderd. Gerard van de Ven (74), door zijn klanten ook wel 'Gradje' genoemd, knipte zaterdag op de kop af al zestig jaar het ene na het andere koppie.

De gedateerde maar sfeervolle salon heeft wat weg van een gezellige huiskamer. Klanten lopen in en uit om 'Gradje' te feliciteren, terwijl zijn vrouw rondgaat met de koffie. Op deze dag vergezeld met een slagroomsoes.



'Van Coen Dillen tot Mark van Bommel'

Vandaag precies zestig jaar geleden begon het allemaal voor Gerard, maar niet in de zaak van zijn vader. ''Ik was nogal een makkelijk manneke, dus zei mijn vader: Ga het eerst maar eens op een ander leren.''



Gerard wordt in Eindhoven ook wel de PSV-kapper genoemd. Van Coen Dillen tot Mark van Bommel, allemaal kwamen ze voor een nieuwe coupe.



Meneer Frits geweigerd

Één PSV-icoon weigerde hij tot zijn grote spijt ooit eens te knippen: Frits Philips. ''Dat moest dan op een maandag. Ik was toen een stuk jonger en toen zei ik: Ik knip ’s maandags niet, dus ook Frits Philips niet. Van die beslissing heb ik heel mijn leven spijt gehad.’’



Inmiddels knipt hij al zestig jaar het ene na het andere kapsel. ''Fysiek gaat het allemaal nog steeds prima, maar mentaal wordt het wel steeds zwaarder’’, grapt de kapper over de vele verhalen die hij aan moet horen van zijn klanten.



Schaar aan de wilgen?

''Ik heb hier voor mijn gevoel een heel mooi leven. Ik doe het heel graag. Hier komen de armste en de rijkste van Brabant.''



Hoeveel klanten hij inmiddels heeft gehad? ''Ik heb in getallen inmiddels heel Eindhoven geknipt.'' Van stoppen wil hij voorlopig nog niets weten.