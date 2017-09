Van zure matten tot sinaasappels: pepernoten zijn in alle smaken te krijgen

DEN BOSCH - Pepernoten die smaken naar zure matten, appeltaart of sinaasappels. Je kunt het zo gek niet bedenken of het ligt in de pepernotenwinkels van Van Delft. Zaterdag opende de pepernotenwinkel op de Markt in Den Bosch.

De zomer is nog niet voorbij of de pepernoten liggen al in de winkels. Te vroeg, zeggen velen. Winkelmanager Rico Vleerbos denkt daar anders over. "Pepernoten kunnen het hele jaar door."



Het langslopende publiek proeft graag de appeltaartpepernoten. "Ik vind het nog wel héél vroeg hoor", roept een mevrouw. "Maar ja, als ze buiten staan uit te delen is het toch wel erg verleidelijk."



Alle kleuren

In totaal kun je uit meer dan vijftig smaken kiezen. Karamel-zeezout is populair, net als appeltaart.



"Sinterklaas en Zwarte Piet is nogal een beladen onderwerp. Daarom zeg ik: doe dan het hele jaar door pepernoten. Gekleurd en wel", vindt een mannelijke liefhebber. "Dat is wel een heel dubbel hè. Alle kleuren ervan maken, dan kan het feest voor de kleintjes dadelijk echt niet meer stuk."De komende weken worden er nog meer pepernotenwinkels geopend in onder meer Breda, Tilburg en Eindhoven.