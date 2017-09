RKC zwaait Remco Oversier uit: 'Hij heeft RKC niet alleen gereanimeerd, ook geopereerd'

WAALWIJK - RKC Waalwijk heeft zaterdagavond afscheid genomen van Remco Oversier. De algemeen directeur stapte eind vorig seizoen op om als technisch directeur aan de slag te gaan bij NEC. Oversier was de man die bij RKC zorgde voor een financieel herstel nadat de club flink in de problemen was gekomen.

Oversier werd in 2013 aangesteld als algemeen directeur van RKC Waalwijk die ook technische zaken in zijn portefeuille had.



Hij kreeg het bij RKC in zijn beginperiode voor de kiezen. De club degradeerde van de eredivisie naar de Jupiler League en zat financieel aan de grond.Oversier zette met zijn team de schouders eronder en wist RKC te behoeden voor failissement . Zo was hij de spil in de verkoop van het Mandemakers Stadion aan een commericiële partij. Ook sportief krabbelde RKC weer wat op, na twee dramatisch jaren werd vorig seizoen de play-offs zelfs gehaald.Vanwege zijn verdiensten voor de club kreeg Oversier van de club zaterdagavond een gepast afscheid voorafgaand aan het duel RKC-De Graafschap.