Motor vat spontaan vlam tijdens het starten, man zwaargewond naar ziekenhuis

UDENHOUT - In de Tuinstraat in Udenhout is zaterdagavond rond tien uur een motor door onbekende reden in brand geraakt. Dat gebeurde in een garage tijdens het starten van de motor.

In de garage waren twee mannen aanwezig. Een van de mannen raakte gewond door de steekvlam en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend.



Bij het huis was in de tuin een feest aan de gang. Enkele gasten hebben met brandblussers de brandende motor geblust voordat de brandweer was gearriveerd.