RKC Waalwijk speelt gelijk tegen tiental van De Graafschap

WAALWIJK - RKC Waalwijk is in de Jupiler League van de hatelijke nul af. De Waalwijkers pakten zaterdag in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap het eerste punt van het seizoen. Het bleef 0-0.

De bezoekers speelden het laatste kwartier met tien man, nadat Receveur met rode kaart naar de kant was gestuurd door scheidsrechter Gerrets.



RKC Waalwijk voegde zich met het ene punt bij Almere City en FC Den Bosch en staat op de achttiende plaats in de Jupiler League.Voor de wedstrijd werd afscheid genomen van Remco Oversier . De algemeen directeur verruilde dit seizoen de Waalwijkers om technisch directeur te worden bij NEC in Nijmegen. Oversier droeg bij aan het herstel nadat RKC in financiële problemen was gekomen.