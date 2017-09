Michael van Gerwen is terug van weggeweest en gooit zich naar derde ronde Dutch Darts Masters

MAASTRICHT - Michael van Gerwen maakte zaterdagavond in Maastricht zijn rentree op het dartspodium na een maandje ‘vaderschapsverlof’. De darter uit Gemonde is onlangs vader geworden van dochter Zoë en nam een maandje verlof om meer aandacht aan zijn gezin te besteden.

‘Mighty Mike’ had er zin in zaterdagavond bij de Dutch Darts Masters, want landgenoot Jeffrey de Zwaan had geen schijn van kans, 6-1. Met dat resultaat bereikte Van Gerwen de derde ronde. Daarin speelt hij zondagmiddag tegen de Australiër Kyle Anderson.



Jelle Klaasen uit Breda en de Tilburger Benito van de Pas waren minder succesvol. Zij overleefden de tweede ronde niet. Klaasen ging tegen de Pool Krzystof Ratajski onderuit met 6-3. De Bredanaar gooide een gemiddelde van 90,07, de Pool sloot de partij af met een gemiddelde van 96,94.Ook voor Benito van de Pas was de tweede ronde het eindstation bij het toernooi in Maastricht. De Tilburger verloor met maar liefst 1-6 van Nathan Aspinall. Dat was ook terug te zien in het gemiddelde van de darter uit Engeland, 102,24. Van de Pas bleef steken op een gemiddelde van 88,28.