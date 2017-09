Kermisexploitant Geldrop haalt nepwapens uit prijzenkast, jongen loopt met nepwapen op kermis

GELDROP - Een oplettende agent zag zaterdag in het centrum van Geldrop een jongen met een nepwapen lopen. De jongen stak met twee vrienden de weg over en had het wapen in zijn hand.

Het nepwapen was niet van echt te onderscheiden en is door de agent in beslag genomen.



Toen bleek dat de jongen het wapen op de nabijgelegen kermis had gewonnen, ging de agent in gesprek met de betreffende exploitant.



Die besloot na enig aandringen de nepwapens niet meer als prijzen uit te delen. De jongen kreeg zijn ingeleverde tegoedbonnen terug.