Twee mannen gewond na steekpartij bij parkeergarage

EINDHOVEN - Bij een steekpartij voor parkeergarage Q-Park aan de Ten Hagestraat in Eindhoven zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen - een 29-jarige Eindhovenaar en een 34-jarige Belg - gewond geraakt.

De twee voetgangers kregen het rond kwart voor vijf aan de stok met de inzittenden van een auto die de parkeergarage uit reden. Daarop ontstond een ruzie die uitmondde in de steekpartij.



Traumahelikopter

De daders zijn gevlucht. De politie is op zoek naar een donkerkleurige auto. Op dit moment worden er camerabeelden bekeken. Voor zover bekend zijn de daders en slachtoffers geen bekenden van elkaar.



Voor de twee gewonden werd een traumahelikopter opgeroepen. Het is niet bekend wat hun verwondingen precies zijn en hoe het met hen gaat.