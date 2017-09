Auto ramt pijlwagen op A67, bestuurder naar ziekenhuis

De schade is aanzienlijk. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - Bij de afslag van de A67 naar de A2 heeft een man in de nacht van zaterdag op zondag een pijlwagen van Rijkswaterstaat geramd. Hiermee wordt het verkeer van een rijstrook afgeleid.

De wegafzetting stond er vanwege werkzaamheden op de A2. De afslag was vanwege die werkzaamheden afgesloten.



Rode kruizen

De politie onderzoekt het ongeluk. De bestuurder van de auto is naar een ziekenhuis gebracht. De man heeft vermoedelijk de kruizen boven de weg genegeerd of niet gezien.